Ликвидирована масштабная сеть, распространяющая вредоносы. Закрыто 2000 доменов

Европол закрыл 2000 доменов с вредоносным ПО в рамках международной операцииЕвропол в сотрудничестве с полицейскими силами нескольких стран успешно завершил операцию по борьбе с киберпреступностью, в результате которой было закрыто более 2000 доменов, использовавшихся для распространения вредоносных программ, включая такие известные ботнеты, как IcedID, Pikabot и Trickbot.