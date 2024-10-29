В октябре у российских туристов были популярны Грузия и Китай

Согласно данным исследования OneTwoTrip, опубликованным «Газетой.Ru», в октябре 2024 года интерес к путешествиям по России среди туристов снизился на 8% по сравнению с октябрем прошлого года, несмотря на то, что большинство россиян по-прежнему предпочитают отдыхать в отечественных отелях (72% всех бронирований).