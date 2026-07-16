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Сайт города Караганды

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В Казахстане выпускника колледжа арестовали на пять суток после видео с разорванным дипломом

В Казахстане выпускника колледжа арестовали на пять суток после видео с разорванным дипломом

В Алматы выпускника одного из частных колледжей арестовали на пять суток после публикации резонансного видеоролика в TikTok, на котором он демонстративно разрывает предмет, похожий на обложку диплома, передает inKaragandy.

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