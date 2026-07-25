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Почему Демпартия ненавидит Россию

Почему Демпартия ненавидит Россию

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ненависть Демократической партии США в отношении России, по его мнению, связана с тем, что она является белой христианской страной.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;&quot;Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ненависть Демократической партии США в отношении России, по его мнению, связана с тем, что она является белой христианской страной.&quot;&quot; ============================ Всё правильно!!!... Ещё на САМОМ Расвете РОССИИ,... Первые кто стал нападать на РУССКИХ, на Русские земли, ЭТО были ИУДЕЕ-Хазары,... в дальнейшем УЖЕ иудее-католики, решили, земли Новгорода Великого с самим Новгородом, оттянутьна ЗАПАД... вот только Иван Грозный, им их грязные то лапки... ПООТРУБАЛ!... и с тех времён, ЭТОТ ГРЯЗНЫЙ народец, стал сочинять разные мерзости о Грозном... и впоследующем и о других царях Российских!.... И стех времён, вокруг РОССИИ и ПРОТИВ РОССИИ... начались постоянно ВОЙНЫ!.... РОСИЮ ненавидят не &quot;демократы&quot;... А  ИУДЕЙСКИЙ МИР (сионизм, ЕВРЕИ).... КАК полностью ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ИМ цивилизацию!.... И ОБЛИЧАЮЩЮЮ ИХ (ЕВВРЕЕВ).
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1 м.
Алексей Тан
И вообще то давно, очень давно... Этот поганый народец, надоел всему миру, со своей постоянной мимикрией, переодеванием в чужие &quot;шкуры&quot;... и своими стенаниями и ЛОЖЬЮ.
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1 м.