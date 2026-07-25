Почему Демпартия ненавидит Россию

Алексей Тан

""Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ненависть Демократической партии США в отношении России, по его мнению, связана с тем, что она является белой христианской страной."" ============================ Всё правильно!!!... Ещё на САМОМ Расвете РОССИИ,... Первые кто стал нападать на РУССКИХ, на Русские земли, ЭТО были ИУДЕЕ-Хазары,... в дальнейшем УЖЕ иудее-католики, решили, земли Новгорода Великого с самим Новгородом, оттянутьна ЗАПАД... вот только Иван Грозный, им их грязные то лапки... ПООТРУБАЛ!... и с тех времён, ЭТОТ ГРЯЗНЫЙ народец, стал сочинять разные мерзости о Грозном... и впоследующем и о других царях Российских!.... И стех времён, вокруг РОССИИ и ПРОТИВ РОССИИ... начались постоянно ВОЙНЫ!.... РОСИЮ ненавидят не "демократы"... А ИУДЕЙСКИЙ МИР (сионизм, ЕВРЕИ).... КАК полностью ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ИМ цивилизацию!.... И ОБЛИЧАЮЩЮЮ ИХ (ЕВВРЕЕВ).