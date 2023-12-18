Правительство одобрило ввод порога в 100 тысяч для переводов без открытия счета

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки в 115-ФЗ, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета лимитом в 100 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на законопроект.