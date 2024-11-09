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Türkiye: Замороженный лимон лечит инфекции и улучшает состояние кожи

Türkiye: Замороженный лимон лечит инфекции и улучшает состояние кожи

Врачи рассказали изданию Türkiye, что замороженный лимон — это полезный продукт для здоровья. Специалисты советуют использовать лимон целиком, включая кожуру, так как он помогает в детоксикации, способствует синтезу коллагена, улучшает тонус кожи  и обладает антиоксидантными свойствами.

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