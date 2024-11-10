Экс-глава МИД Австрии обвинила Украину в жестокости после атаки на Москву

Все беспилотники, которыми Киев атаковал Москву днем 10 ноября, были направлены на жилые районы. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, подчеркнув, что это была самая ожесточенная атака со стороны Украины с начала конфликта с РФ.
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