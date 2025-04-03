Захарова напомнила Вучичу о вкладе СССР в победу над нацизмом

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Высказывания президента Сербии Александра Вучича о том, что помощь Советского Союза в освобождении страны от нацистов во время Второй мировой войны была «небольшой», вызвали недоумение в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии