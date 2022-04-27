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Суд отобрал присяжных для рассмотрения дела Фургала

Суд отобрал присяжных для рассмотрения дела Фургала

Люберецкий городской суд Подмосковья отобрал присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и остальных фигурантов, подозреваемых в организации убийств бизнесменов, передает ТАСС.

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