Суд отобрал присяжных для рассмотрения дела Фургала

Люберецкий городской суд Подмосковья отобрал присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и остальных фигурантов, подозреваемых в организации убийств бизнесменов, передает ТАСС.