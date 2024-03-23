Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

По словам Дмитрия Пескова, стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с терактом в Подмосковье.
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