Рондон и «Эвертон» расторгли контракт. У форварда 0 голов в 8 матчах сезона

Рондон и «Эвертон» расторгли контракт. У форварда 0 голов в 8 матчах сезона

«Эвертон» объявил об уходе форварда Саломона Рондона. 33-летний игрок сборной Венесуэлы расторг контракт с мерсисайдцами по обоюдному согласию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх