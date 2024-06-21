СК России продолжает устанавливать участников вооруженного нападения в Республике Ингушетия в июне 2004 года

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения в ночь с 21 на 22 июня 2004 года объединенной вооруженной банды под руководством Басаева на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, организации и граждан Республики Ингушетия.