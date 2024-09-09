Две ученицы получили награды на Международной олимпиаде по английскому языку

Национальная олимпийская сборная Республики Молдова завоевала бронзовую медаль и почетное упоминание в индивидуальных соревнованиях в категории B2 на Международной олимпиаде по английскому языку, проходившей в Констанце, Румыния, с 1 по 8 сентября 2024 года.