Две ученицы получили награды на Международной олимпиаде по английскому языку

Национальная олимпийская сборная Республики Молдова завоевала бронзовую медаль и почетное упоминание в индивидуальных соревнованиях в категории B2 на Международной олимпиаде по английскому языку, проходившей в Констанце, Румыния, с 1 по 8 сентября 2024 года.
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