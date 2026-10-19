Овощи могут подорожать на 15–18%, а привычный «борщевой набор» — примерно на 5%. Почему продукты будут дорожать неравномерно, чего ждать покупателям в начале 2027 года и какие факторы определят стоимость продуктов на прилавках? В 2027 году россиянам, вероятно, придётся внимательнее следить за расходами на продукты питания.
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