Овощи могут подорожать на 15–18%, а привычный «борщевой набор» — примерно на 5%. Почему продукты будут дорожать неравномерно, чего ждать покупателям в начале 2027 года и какие факторы определят стоимость продуктов на прилавках? В 2027 году россиянам, вероятно, придётся внимательнее следить за расходами на продукты питания.