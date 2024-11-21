Норвежский энергогигант, «спаситель» ЕС, предупредил Европу о газовом кризисе

Европейский рынок природного газа уже несколько недель находится в напряжении из-за начала зимнего отопительного сезона, резкого снижения скорости ветра на северо-западе Европы, спора в Австрии по поводу поставок сырья «Газпромом» и предстоящего завершения сделки по транзиту топлива через Украину.
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