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Александр Гришин: «Трепетно отношусь к чистоте русского языка, а у Тарасовой он потрясающе богатый. Так скажет, что понимаешь: точнее невозможно!»

Комментатор Первого канала Александр Гришин рассказал о начале работы в эфире с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

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