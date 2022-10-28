В Череповце автомобиль врезался в "Скорую", везшую больного

27 октября 13:25 в Череповце напротив дома № 41 по ул. Сталеваров водитель – мужчина, 1992 года рождения, управляя автомобилем Фольксваген Туарег, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Тойота Королла.