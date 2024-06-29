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Третий класс пожарной опасности ввели в подмосковных лесах из-за жары

Третий класс пожарной опасности ввели в подмосковных лесах из-за жары

Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в лесах на выходные. С 29 июня по 1 июля по прогнозам синоптиков на территории региона установится экстремально жаркая погода — до 31 градуса тепла, поэтому разводить костры запрещено.

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