Военэксперт Дандыкин: вызвать паралич ПВО Украины можно ударом 50-100 БПЛА

Российские военные могут практически парализовать противовоздушную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), проведя массированный удар беспилотниками, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.
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