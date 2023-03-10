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Эксперт объяснил причину отказа Головкина от титула WBA

Известный журналист Дэн Рафаэль объяснил, по какой причине средневес из Казахстана Геннадий Головкин отказался от второго титула чемпиона мира кряду.

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