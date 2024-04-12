Четвертый день квалификации Чемпионата мира 2024: Луис Хиткоут оставил Лайнса на грани вылета из тура

Луис Хиткоут обыграл близкого друга Оливера Лайнса, Стюарт Кэррингтон победил Лайема Хайфилда, Аллан Тэйлор проиграл Лукасу Клекерсу в финальном фрейме, Дженсон Кендрик нанес поражение Бену Уолластону, Джейми Кларк выбил Андреса Петрова, Джимми Уайт провалил попытку вернуться в Крусибл, а Джимми Робертсон и Джеймс Кэхилл также выиграли свои матчи третьего отборочного раунда Чемпионата мира 2024, сообщает WST.