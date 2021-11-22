Никишин о Знарке: «Он помог мне сделать первые шаги во взрослом хоккее. Было интересно с ним поработать»

Защитник «Спартака» Александр Никишин рассказал об опыте работы с тренером Олегом Знарком. – Разговоры о том, что Знарок не особо любит возиться с молодежью и предпочитает возрастных игроков, не настораживали? – До перехода вообще ничего не слышал о том, как он работает с молодежью.
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