Кортни Кардашьян опубликовала фотографии со свадьбы

Кортни Кардашьян опубликовала в инстаграме* фотографии со свадьбы: накануне она официально заключила брак со своим бойфрендом, барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером.
Популярные статьи
- На Юрия Шевчука составили протокол о дискредитации Вооруженных сил из-за его речи о родине и спецоперации на концерте в Уфе
- Румыния, Грузия и Азербайджан обвинили организаторов "Евровидения" в подмене оценок жюри
- Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице титула “Мисс Вселенная-2021”
Свежие комментарии