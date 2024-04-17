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Что такое «дофаминовая петля» и как из нее вырваться

Что такое «дофаминовая петля» и как из нее вырваться

За дофамином стойко закрепилась репутация «гормона счастья». И это вполне соответствует действительности, ведь дофамин не только участвует во многих физиологических процессах, но и играет важную роль в «системе вознаграждения» человеческого мозга.

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