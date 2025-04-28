Болезни лёгких: уникальная лечебная гимнастика Сителя

Причиной многих заболеваний являются функциональные биомеханические нарушения в позвоночнике. Предлагаем вашему вниманию лечебные позы-движения на расслабление различных групп мышц, которые избавят вас от головных и сердечных болей, помогут нормализовать кровяное давление, окажут положительное воздействие на органы дыхания.
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