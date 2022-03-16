Коке считает Облака лучшим вратарем в мире: «Он доказал это в очередной раз»

Коке назвал Яна Облака лучшим вратарем в мире. Хавбек «Атлетико» высказался о своем одноклубнике после ответного матча 1/8 финапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0, первая игра – 1:1).

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