Коке считает Облака лучшим вратарем в мире: «Он доказал это в очередной раз»

Коке назвал Яна Облака лучшим вратарем в мире. Хавбек «Атлетико» высказался о своем одноклубнике после ответного матча 1/8 финапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0, первая игра – 1:1).
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