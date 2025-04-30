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Журова призвала НХЛ наказать оскорбивших Овечкина украинских активистов

Журова призвала НХЛ наказать оскорбивших Овечкина украинских активистов

Руководство североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) должно наказать украинских активистов, пытавшихся спровоцировать российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на матче в Канаде.

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