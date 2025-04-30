Журова призвала НХЛ наказать оскорбивших Овечкина украинских активистов

Руководство североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) должно наказать украинских активистов, пытавшихся спровоцировать российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на матче в Канаде.
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