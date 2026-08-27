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Канье Уэста могли планировать для взлома России? И что делать, если концерт сделают. Новости, news. В.В. Путин, Дональд Трамп, V.V.Putin, Donald Trump. Россия, США, Европа, Евросоюз могут улучшить отношения и здоровье общества!

Канье Уэста могли планировать для взлома России? И что делать, если концерт сделают. Новости, news. В.В. Путин, Дональд Трамп, V.V.Putin, Donald Trump. Россия, США, Европа, Евросоюз могут улучшить отношения и здоровье общества!

Написав новость: как концертом Канье Уэста в какой-то степени рассчитывали медийными и физическими вибрациями "взломать" Россию стратеги западных стран, то, конечно вспомнил город Иерихон, стены которого по легенде обрушились от вибраций труб с возгласом толпы.

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Комментарии
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Анатолий Голод
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Анатолий Голод
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Анатолий Голод
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1 м.