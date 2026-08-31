В Крыму за неделю зарегистрировали 17 ДТП

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщили в Госавтоинспекции Крыма, в авариях погибли 4 человека, пострадали 17, в том числе четверо детей.
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