Мировое обозрение

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил подписанный президентом Польши закон о реституции

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил подписанный президентом Польши закон о реституции

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил подписанный президентом Польши Анджеем Дудой закон о реституции и назвал его постыдным, говорится в сообщении главы правительства, распространенном его канцелярией.

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