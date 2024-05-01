От «Удивительного путешествия Нильса» через «Наруто» к «Ятагарасу» — 45 лет истории Pierrot в юбилейном видеоВ далеком мае 1979 года ныне уже два года как покойный аниматор, режиссер и продюсер Нунокава Юджи после 12 лет труда в мире аниме решил осесть в Митаке, Токио, и основал студию Pierrot.