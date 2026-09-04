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RT Russia

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Юрист Хаминский: скрытые дефекты в квартире можно предъявить продавцу

Юрист Хаминский: скрытые дефекты в квартире можно предъявить продавцу

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT рассказал, какие дефекты в квартире считаются скрытыми, и что делать при их обнаружении после покупки.

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