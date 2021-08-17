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Раскрыты подробности испытаний на людях биооружия Японией

Раскрыты подробности испытаний на людях биооружия Японией

Архивные документы об экспериментах японских военных над живыми людьми для испытания бактериологического оружия во время Второй мировой войны опубликовала 16 августа ФСБ России.

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