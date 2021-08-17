Раскрыты подробности испытаний на людях биооружия Японией

Архивные документы об экспериментах японских военных над живыми людьми для испытания бактериологического оружия во время Второй мировой войны опубликовала 16 августа ФСБ России.
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