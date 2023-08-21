Новый российский восьмиколёсный вездеход «Бурлак» показали на видео

Прототип с колёсной формулой 8х8 предназначен для работы в сложных условиях в арктической зоне. Грузоподъёмность восьмиколёсного вездехода «Бурлак» — пять тонн, при этом колёса высотой 1800 миллиметров практически не оказывают давления на грунт.