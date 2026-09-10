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Золотой гол легенды СССР немцам: в честь Дараселии начали называть детей

Золотой гол легенды СССР немцам: в честь Дараселии начали называть детей

Шедевр!В 1981 году «Динамо» Тбилиси добилось величайшего достижения в своей истории. Великая команда Ахалкаци взяла Кубок кубков, обыграв в финале немецкий «Карл Цейсс» (2:1).

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