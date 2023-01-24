Депутат Госдумы Миронов предложил снизить пенсионный возраст жителям новых регионов

Жителям новых регионов РФ предлагается снизить пенсионный возраст. Депутаты Государственной думы РФ от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с их руководителем Сергеем Мироновым направили на заключение в российский кабмин законопроект, согласно которому предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в республиках Данбасса, Запорожской и Херсонской областях.