Депутат Госдумы Миронов предложил снизить пенсионный возраст жителям новых регионов

Жителям новых регионов РФ предлагается снизить пенсионный возраст. Депутаты Государственной думы РФ от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с их руководителем Сергеем Мироновым направили на заключение в российский кабмин законопроект, согласно которому предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в республиках Данбасса, Запорожской и Херсонской областях.
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