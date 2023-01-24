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Депутат Госдумы Миронов предложил снизить пенсионный возраст жителям новых регионов

Депутат Госдумы Миронов предложил снизить пенсионный возраст жителям новых регионов

Жителям новых регионов РФ предлагается снизить пенсионный возраст. Депутаты Государственной думы РФ от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с их руководителем Сергеем Мироновым направили на заключение в российский кабмин законопроект, согласно которому предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в республиках Данбасса, Запорожской и Херсонской областях.

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