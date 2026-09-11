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Весь транспорт из «Бриллиантовой руки»: от «Волги» до лайнера

Весь транспорт из «Бриллиантовой руки»: от «Волги» до лайнера

В кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» присутствует множество транспортных средств. Если взглянуть на картину под этим углом, можно обнаружить и наземную технику, и водную, и даже воздушную.

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