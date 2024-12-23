В Алтайском крае подвели итоги творческого конкурса, посвящённого Дню героев Отечества

В Межмуниципальном управлении МВД России «Бийское» состоялось торжественное мероприятие, на котором подвели итоги творческого конкурса, посвящённого празднованию этой памятной даты, и порассуждали на патриотичные темы.
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