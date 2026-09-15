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СахПресс

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Трое жителей Сахалина добыли трепанга на 3,6 млн рублей

Трое жителей Сахалина добыли трепанга на 3,6 млн рублей

В Сахалинской области перед судом предстанут трое жителей региона по делу о незаконной добыче водных биоресурсов.

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