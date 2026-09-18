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Ветеринар Фроленко назвала интерес людей угрозой для нового вида кошек из Боливии

Ветеринар Фроленко назвала интерес людей угрозой для нового вида кошек из Боливии

Повышенное внимание людей после открытия может угрожать новой дикой кошке Leopardus tilcayo из Боливии.

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