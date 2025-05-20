Александр Горовой открыл пленарное заседание Всероссийского семинара-совещания с руководителями подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей...

В Национальном центре «Россия» первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой совместно с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Председателем Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дмитрием Чернышенко открыл пленарное заседание Всероссийского семинара-совещания по актуальным вопросам профилактики подростковой преступности.