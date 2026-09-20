Немецкий генерал Карстен Бройер выбран в НАТО председателем Военного комитета

С июля 2027 года высший военный орган Альянса возглавит генерал бундесвера Карстен Бройер. Его мандат рассчитан на три года, на посту он сменит итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.
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