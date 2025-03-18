Круглинский: к проведению досрочного периода ЕГЭ-2025 года все готово

Сдать госэкзамен планируют свыше 716 тысяч человек К проведению досрочного периода ЕГЭ-2025 года все готово, прошла проверка экзаменационных пунктов, рассказал РИА Новости заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии