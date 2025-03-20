Новое командование в Японии: шаг к усилению военной интеграции с США В Японии проходит активная модернизация командной структуры Сил самообороны.
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Новое командование в Японии: шаг к усилению военной интеграции с США В Японии проходит активная модернизация командной структуры Сил самообороны.
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