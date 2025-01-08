Прибытие ГУРовской «Химеры» в зону ответственности «Днепр» В последние пару дней фиксируется активность отряда «Химера», входящего в состав спецподразделения «Тимура» главного управления разведки Украины.
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