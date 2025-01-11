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Царьград

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На Украине объявили награду за русского бойца Алиева, удержавшего опорник ВСУ

На Украине объявили награду за русского бойца Алиева, удержавшего опорник ВСУ

50 млн рублей обещают за голову русского солдата Алиева, который три недели один удерживал опорный пункт.

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Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
Слава Русскому ГЕРОЮ !
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