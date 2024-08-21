В Тюменской области полицейские организовали для школьников экскурсию в местном отделении Госавтоинспекции и провели профилактическую беседу по правилам дорожной безопасности

В Тюменской области учащиеся общеобразовательной школы № 2 в селе Омутинском, которые в будущем мечтают работать автоинспекторами, посетили местное отделение Госавтоинспекции, где узнали особенности повседневной деятельности дорожных полицейских.
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