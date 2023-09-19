Делай меньше, добиваясь большего: 7 способов сэкономить силы и время

Существует две основные, и притом противоположенные, стратегии жизнедеятельности: бегать как можно быстрее, пытаясь все успеть и ничего не забыть, что почти всегда заканчивается частичным или полным провалом, или делать намного меньше без лишней спешки, компенсируя это качеством или эффективностью.