Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

После начала специальной операции западные страны хотели быстро покончить с Россией, но столкнулись с растущими возможностями Вооруженных сил, устойчивостью финансово-экономической системы государства и единством российского народа.
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