Соцсеть объединила: Сарик Андреасян рассказал о дружбе с Евгением Петросяном

Режиссер Сарик Андреасян вспомнил, как он познакомился с юмористом Евгением Петросяном. Их общение началось с милой переписки в социальной сети, а закончилось сыгранной одной из ролей знаменитости в фильме «Манюня: Приключения в Москве».
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